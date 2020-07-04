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أمانة القصيم تنجز 88% من مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة

أمانة القصيم تنجز 88% من مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة

منطقة القصيم

أمانة القصيم تنجز 88% من مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة

أمانة القصيم تنجز 88% من مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=880959
المناطق / بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم 88% من الأعمال الإنشائية لمشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة وبلغت النسبة المنقضية من المشروع 90%

وقد أنهت الأمانة مؤخراً الأعمال الخرسانية وأعمال الردم وتوريد أعمال الإنارة وأعمال سفلتة منطقة الدوران أسفل الجسر، وتجري أعمال التشطيبات الرئيسية على الحواجز الخرسانية وأعمال الأرصفة.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع طريق الملك عبدالله الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية بالمدينة ، والذي يعتبر ناقل حركة رئيسي من شمال إلى جنوب المدينة بطول يتجاوز 25 كيلو متر.

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