بلدية تاروت : تضبط ١٢٠ كجم مواد غذائية مخالفة

القطيف - المناطق

ضبطت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف ١٢٠ كجم من المواد الغذائية من الباعة الجائلين المخالفين، وذلك من خلال الحملات التفتيشية والجولات الميدانية في جزيرة تاروت، والتي تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني إن البلدية تسعى في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية ودعا إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية.

من جهته قال رئيس بلدية تاروت المهندس عبدالعزيز الشلاحي، أنه تم ضبط ١٢٠ كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتعرض بطريقة مخالفة للأنظمة البلدي، إضافة إلى تسببها في تشويه المظهر العام.

وأبان أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على الباعة الجائلين والمحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة ، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

وأكد على أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية حرصا على سلامة المستهلك، ونأمل من كافة الأخوة الإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ عند وجود أي مخالفات أو ملاحظات.