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أمين الجوف يقف على أعمال امتداد طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

أمين الجوف يقف على أعمال امتداد طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

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أمين الجوف يقف على أعمال امتداد طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

أمين الجوف يقف على أعمال امتداد طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=880961

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، على تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز، الذي يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.
يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع إعادة تأهيل شوارع وطرق مدينة سكاكا المحورية والتي تهدف إلى توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدن منطقة الجوف.
كما وقف أمين منطقة الجوف على تنفيذ أعمال مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً ابتداءً من دوار المغازل بطول 5 كم وعرض 50 متر ليصل إلى سوق الأنعام، ليكون محورا رديفا للمحاور القائمة وشريانا رئيسيا يضاف لشبكة الطرق بالمدينة .
وأوضح أمين منطقة الجوف، أن مثل هذه المشاريع تأتي لتسهم في انسيابية حركة التنقل بمدينة سكاكا والتخفيف على الحركة المرورية في وسط المدينة ، وتعمل على إيجاد بدائل للتنقل حسب الوجهات المقصودة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري بالمدينة وإيجاد فراغات عمرانية إنسانية تسهم في تلبية متطلبات التغير المتسارع في نمط الحياة بمدينة سكاكا، حيث تتضمن معابر آمنة للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية ومساحات أكبر للتشجير بما ينعكس ايجابا على تحسين جودة الحياة بالمدينة.
وثمنت أمانة منطقة الجوف لقائدي السيارات تعاونهم والتزامهم بإرشادات وتعليمات السلامة المرورية و تعاونهم من خلال استخدام المسار المخصص للسير من أجل إنهاء هذا المشروع.

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