أمانة المنطقة الشرقية : (764) جولة رقابية و تعقيم وتطهير (965) موقعا.

المناطق - الدمام

ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية، كثّفت الفرق التفتيشية جولاتها الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث توزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية ممن فرضت عليهم بروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وذلك للتأكد من ضمان تطبيق الاحترازات الوقائية التي تقف عليها الأمانة للحد من انتشار الفيروس وحماية المواطنين والمقيمين.

في حين بلغ عدد الجولات الرقابية من قبل أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس السبت 13/11/1441هـ، (764) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، كما تم تسجيل عدد (35) مخالفة للأنشطة التي لم تتقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و(32) مخالفة تكدّس بالأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة، فيما تم تعقيم وتطهير (965) موقعاً، بمشاركة (474) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7625) طن من النفايات، وإزالة (4040) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9520) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

‏‪هذا ودَعت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية.