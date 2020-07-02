احدث الأخبار

أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة
منطقة نجران
 يشتمل على 40 دوراً وظيفياً في 5 فئات .. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني ” سيوف “
أبرز المواد
 أمانة المنطقة الشرقية : (764) جولة رقابية و تعقيم وتطهير (965) موقعا.
أبرز المواد
 أمين الجوف يقف على أعمال امتداد طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز بسكاكا
منطقة الجوف
 بلدية تاروت : تضبط ١٢٠ كجم مواد غذائية مخالفة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنجز 88% من مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 أمير الكويت: ساءنى إظهار البلاد وكأنها صارت مرتعا للفساد
أبرز المواد
 رفع كفاءة القطاع التقني بتدريب وتوظيف القوى الوطنية في 13 تخصصا جديدا
أبرز المواد
 تراجع بإصابات كورونا بالولايات المتحدة.. وكشف موعد اللقاح
أبرز المواد
 الجيش الليبي يقتل ويعتقل جنرالات أتراك في قصف استهدف قاعدة الوطية
أبرز المواد
 تنديد عراقي بـ”أفعال تركيا” العدوانية.. ومطالب بتدخل دولي
أبرز المواد
 “قفزة قياسية جديدة” لكورونا بالهند.. وتحذير من لقاح محتمل
أبرز المواد
أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة

أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة

منطقة نجران
يشتمل على 40 دوراً وظيفياً في 5 فئات .. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني ” سيوف “

يشتمل على 40 دوراً وظيفياً في 5 فئات .. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني ” سيوف “

أبرز المواد
أمانة المنطقة الشرقية : (764) جولة رقابية و تعقيم وتطهير (965) موقعا.

أمانة المنطقة الشرقية : (764) جولة رقابية و تعقيم وتطهير (965) موقعا.

أبرز المواد
أمين الجوف يقف على أعمال امتداد طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

أمين الجوف يقف على أعمال امتداد طريق الملك عبدالعزيز وإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

منطقة الجوف

أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة

أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة
http://almnatiq.net/?p=880975
المناطق - واس

قال صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران :” إنه لا يوجد في هذه البلاد أحد أعلى من القضاء والتقاضي، ما دامت البلاد تعيش في ظل قيادة تطبق شرع الله، وتستمد الأحكام من الكتاب والسنة “.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بالإمارة، اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن جابر لغبي، بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتسميته رئيسًا للمحكمة الإدارية بمنطقة نجران.
وقال سموه :” الجميع في خدمة القضاء وتنفيذ أحكامه، بلا خيار، فعزنا وقوتنا بتمكسنا بدين الله، وتطبيق شريعته “.
وهنأ سموه خلال الاستقبال رئيس المحكمة الإدارية على هذه الثقة، سائلا الله أن يوفقه ويعينه على أداء الأمانة أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.
من جهته، عبرّ فضيلة رئيس المحكمة الإدارية عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على تهنئته واستقباله، مؤكدًا تميّز هذه البلاد بتطبيق شرع الله، وحرصها على صون الحقوق ورد المظالم.

روابط ذات صلة

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة
المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة
الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*