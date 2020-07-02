أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة

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قال صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران :” إنه لا يوجد في هذه البلاد أحد أعلى من القضاء والتقاضي، ما دامت البلاد تعيش في ظل قيادة تطبق شرع الله، وتستمد الأحكام من الكتاب والسنة “.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بالإمارة، اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن جابر لغبي، بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتسميته رئيسًا للمحكمة الإدارية بمنطقة نجران.

وقال سموه :” الجميع في خدمة القضاء وتنفيذ أحكامه، بلا خيار، فعزنا وقوتنا بتمكسنا بدين الله، وتطبيق شريعته “.

وهنأ سموه خلال الاستقبال رئيس المحكمة الإدارية على هذه الثقة، سائلا الله أن يوفقه ويعينه على أداء الأمانة أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.

من جهته، عبرّ فضيلة رئيس المحكمة الإدارية عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على تهنئته واستقباله، مؤكدًا تميّز هذه البلاد بتطبيق شرع الله، وحرصها على صون الحقوق ورد المظالم.