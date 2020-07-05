المختبر الإقليمي وبنك الدم بالقصيم يجري قرابة 14 ألف فحص مخبري

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أكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 13932 فحصاً مخبرياً للحالات المرتبطة لكوفيد 19 وذلك خلال منذ تشغيله مطلع الشهر الماضي ..

وأشار التجمع الصحي بالمنطقة ، بأن تشغيل المختبر الإقليمي وبنك الدم ،يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة ، ويقدم الخدمات المخبرية التخصصية ، ويضم الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات ، وتم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتقنية, والذي يشمل وحدة الجزيئات الحيوية الخاصة بفحوصات الدم وكذلك فحوصات الامراض التنفسية كورونا المستجد (COVID 19) ، وتجهيز الوحدة بالاستناد إلى معايير المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” ، مشيراً إلى أنه روعي في تجهيزه توفير غرفة ضغط سلبي ، وغرفة ضغط إيجابي ، وكابينتي سلامة بمستوى أمان من الدرجة الثانية لمنع انتشار الفيروسات بحول الله ، وتجهيز معدات الوقاية الشخصية ، وتوفير جهازي استخلاص واكتشاف العينات ، وغيرها من الأجهزة والتجهيزات الحديثة والمتقدمة التي يحتاجها المختبر وبنك الدم المركزي.