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أمير منطقة جازان يرعى عن بعد وعبر -الاتصال المرئي- تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن بالمحافظات الجبلية بالمنطقة

أمير منطقة جازان يرعى عن بعد وعبر -الاتصال المرئي- تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن بالمحافظات الجبلية بالمنطقة

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وزارة الداخلية: خادم الحرمين الشريفين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

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المختبر الإقليمي وبنك الدم بالقصيم يجري قرابة 14 ألف فحص مخبري

المختبر الإقليمي وبنك الدم بالقصيم يجري قرابة 14 ألف فحص مخبري
http://almnatiq.net/?p=880978
المناطق - بريدة
أكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن المختبر الإقليمي وبنك الدم أجرى 13932 فحصاً مخبرياً للحالات المرتبطة لكوفيد 19 وذلك خلال منذ تشغيله مطلع الشهر الماضي ..
وأشار التجمع الصحي بالمنطقة ، بأن تشغيل المختبر الإقليمي وبنك الدم  ،يعد أحد المشاريع الصحية التخصصية بالمنطقة ، ويقدم الخدمات المخبرية التخصصية ، ويضم الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات ، وتم  تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتقنية, والذي يشمل وحدة الجزيئات الحيوية الخاصة بفحوصات الدم وكذلك فحوصات الامراض التنفسية كورونا المستجد (COVID 19) ، وتجهيز الوحدة بالاستناد إلى معايير المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” ، مشيراً إلى أنه روعي في تجهيزه توفير غرفة ضغط سلبي ، وغرفة ضغط إيجابي ، وكابينتي سلامة بمستوى أمان من الدرجة الثانية لمنع انتشار الفيروسات بحول الله ، وتجهيز معدات الوقاية الشخصية ، وتوفير جهازي استخلاص واكتشاف العينات ، وغيرها من الأجهزة والتجهيزات الحديثة والمتقدمة التي يحتاجها المختبر وبنك الدم المركزي.

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