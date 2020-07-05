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أمير منطقة جازان يرعى عن بعد وعبر -الاتصال المرئي- تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن بالمحافظات الجبلية بالمنطقة

أمير منطقة جازان يرعى عن بعد وعبر -الاتصال المرئي- تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن بالمحافظات الجبلية بالمنطقة

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أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء

أمير منطقة الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء
http://almnatiq.net/?p=880985
المناطق - الرياض
قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري عدداً من الضباطَ بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء، وهم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالرحمن العريفي ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي.
وقدم سموه لهم التهنئة وتمنى لهم التوفيق وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن .
ورفع الضباط الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة – على هذه الثقة الملكية الغالية بترقيتهم ، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، على الدعم والتوجيه .

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