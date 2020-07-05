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نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن اعمال فرع التجارة وجولاتها الرقابية على منافذ البيع بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن اعمال فرع التجارة وجولاتها الرقابية على منافذ البيع بالمنطقة

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نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن اعمال فرع التجارة وجولاتها الرقابية على منافذ البيع بالمنطقة

نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن اعمال فرع التجارة وجولاتها الرقابية على منافذ البيع بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=880991
جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم تقريرا عن اعمال وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال أزمة كورونا ، وذلك خلال استقباله مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة جازان عبدالله بن محمد القحطاني  .
واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء التقرير الذي تضمن عن انجازات وأعمال فرع والتجارة وما قدمه الفرع  خلال ازمة جائحة فايروس كورونا .
واستمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع التجارة عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الفترة الماضية والجولات الرقابية على منافذ البيع والمستودعات والمتاجر والتأكد من توفر السلع والمواد الغدائية  والاسعار وما يقوم به من خدمات للجهات المستفيدة وما يقدمه من خدمات ريادية للقطاعات التجارية ، مشيراً إلى أن الفرع حصل مؤخراً على مستوى متقدم مقارنةً بباقي فروع المملكة في “الأداء وحسن التعامل مع البلاغات الواردة في متابعة تطبيق القيمة المضافة والغش التجاري والتستر بالمحلات التجارية “.
ونوه سمو نائب أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من إحصاءات وما قدمه الفرع خلال ازمة كورونا ومنع التجول ، وكذلك الخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة المستفيدين وما حققه الفرع من إنجاز ومتابعة لكافة الاهمال التجارية بالمنطقة ، مشيراً إلى أن الفرع يُسهم في تقديم خدمات افضل للمواطنين والمقيمين في القطاعات التجارية, موجها  سموه ، منسوبي الفرع بمضاعفة الجهود والعمل المتواصل لمتابعة اي تكدس ورصد كافة الملاحظات على المجمعات ومنافذ البيع والمستودعات اولا بأول ومراقبة الاسعار وعمليات الشراء والبيع والالتزام بتطبيق القيمة المضافة .
وفي نهاية اللقاء أعرب مدير عام فرع التجارة بجازان عن شكره على ما يجده من دعم ومتابعة واهتمام من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه  وما استمع إليه من توجيهات ، واعداً ببذل المزيد من الجهد لخدمة المنطقة وأهلها وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله- .

 

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