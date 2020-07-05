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وزارة الداخلية: خادم الحرمين الشريفين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

وزارة الداخلية: خادم الحرمين الشريفين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

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نائب أمير جازان يتسلم تقريرا عن اعمال فرع التجارة وجولاتها الرقابية على منافذ البيع بالمنطقة

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وزارة الداخلية: خادم الحرمين الشريفين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

وزارة الداخلية: خادم الحرمين الشريفين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين
http://almnatiq.net/?p=880995
المناطق - واس

رّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:
1 – تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.
2 – ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
3 – ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
4 – ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
5 – ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.
وأوضح المصدر، أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

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