أمير منطقة جازان يرعى عن بعد وعبر -الاتصال المرئي- تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن بالمحافظات الجبلية بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان عن بعد عبر -الاتصال المرئي- اليوم , مراسم تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن في المحافظات الجبلية بالمنطقة التي تنفذها شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بالتعاون مع شركة أرامكو.

وأشار سمو أمير منطقة جازان في مستهل التدشين إلى ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله – من دعم واهتمام بالمواطن من خلال توفير كافة السبل والخدمات بمختلف محافظات المنطقة ومنها المحافظات الجبلية كغيرها من مناطق ومحافظات وطننا العزيز لتحقيق كل ما يسهم في تطور وتنمية المنطقة في مختلف المجالات ومنها الجانب الزراعي وإنتاج المحاصيل وزراعة الأشجار المثمرة ومنها “البُن” بجودة مميزة مثمنا جهود وزارة البيئة والزراعة والمياه وشركة أرامكو والجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح مبادرة سقيا وزراعة البن.

مثمنا جهود ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لهئية تطوير المناطق الجبيلة لاعمال الهيئة التطويرية للمحافظات الجبيلة بجازان وماتبذله الهيئة خلال عملها .

واستمع سموه لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي عن المبادرة التي تأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتأكيدًا على حرص واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بزراعة البُن وإنتاجه في جبال جازان، وكل ما يخدم أبناء المنطقة ويسهم في الرقي بها، وتحويل البُن إلى مورد اقتصادي مستدام ، والجهود التي ستقوم بها الإدارة العامة لخدمات المياه في تنفيذ المبادرة التي جاءت عقب صدور موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة على الاستفادة من وفورات مشاريع السقيا بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان وتوجيهها إلى مزارع البُن في محافظات “الدير بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والعارضة” ، وتأكيدًا على المسؤولية المجتمعية التي تطلع بها إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان لخدمة المجتمع.

وأطلع سموه لعرض مماثل من مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن الأعمال التي ستقوم بها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان من خلال المبادرة وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بالمحافظات الجبلية بما يسهم في توفير المياه لمزارع البُن ،والمتمثلة في توريد أكثر من 1200 رد من المياه شهريًا ، أي ما يعادل 206 ألف متر مكعب من المياه سنويًا إلى المزارع المستفيدة من المبادرة البالغ عددها نحو 670 مزرعة بهدف زراعة 123 ألف شتلة بُن في العام. مؤكدًا على أهمية المبادرة في توفير المياه لمزارعي البُن بالمناطق الجبلية ما سيسهم في تطوير هذا المورد الزراعي الاقتصادي المهم، وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية الاستثمار والواعد بالمنطقة.