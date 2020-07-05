أمير القصيم يستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , في مكتبه بديوان الأمارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي , يرافقه وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.

حيث رحب سموه بمعاليه خلال زيارته للمنطقة , وتم استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الوزارة المرتبطة بالمنطقة , بالإضافة إلى استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والتي تعكس خدمات متواصلة للمواطنين في قطاع البيئة والمياه والزراعة .

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة من حملات توعوية ومشاريع منفذه لخدمة المواطنين , منوهاً سموه بما يلقاه القطاع من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ مؤكداً سموه أننا نفتخر بما يتم من تنمية وتوعية يتم تقديمها في جميع أنحاء المملكة ومنطقة القصيم خاصة , مؤكداً سموه أن خدمة أبناء هذه البلاد واجبة والقيادة ـ أيدها الله ـ حريصة كل الحرص على توفيرها للمواطنين الذين هم بدورهم يعدون شركاء في الوعي والتنمية والبناء والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن المعطاء.

من جهته قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي شكره لسمو أمير منطقة القصيم على حسن الاستقبال وحرصه الدائم لكل ما فيه خدمة أهالي المنطقة .