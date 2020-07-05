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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7388.49 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7388.49 نقطة
http://almnatiq.net/?p=881008
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 76.25 نقطة ليقفل عند مستوى 7388.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 303 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 244 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 185شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 9 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين, وفرة , سليمان الحبيب, المواساة, والبلاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك,اتحاد الخليج, أليانز إس إف, فيبكو, وأرامكو السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.99% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الجزيرة، الإنماء, سيرا, وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء, الراجحي,الجزيرة ، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 123.72 نقطة ليقفل عند مستوى 8050.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 سهم تقاسمتها 1297 صفقة.

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