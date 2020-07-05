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أمير تبوك يواسي حسين الفرشوطي في وفاة ابنه

أمير تبوك يواسي حسين الفرشوطي في وفاة ابنه
http://almnatiq.net/?p=881015
تبوك - علي العميري
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, العميد متقاعد حسين بن حمزه الفرشوطي أحد أهالي  محافظة الوجه في وفاة ابنه -رحمه الله -جراء حادثة غرق في محافظة الوجه  .
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة  الفرشوطي سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب حسين الفرشوطي  عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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