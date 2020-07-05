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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير مرور المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير مرور المنطقة الشرقية

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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير مرور المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير مرور المنطقة الشرقية
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المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير مرور المنطقة الشرقية العميد المهندس علي بن محسن الزهراني، يرافقه عدد من قيادات المرور بالمنطقة الشرقية.

ونوه سموه بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- من جهود لتعزيز السلامة المرورية، وتنظيم الحركة في المدن، بما يحقق انسيابية الحركة، مؤكداً سموه ضرورة العمل مع كافة الجهات لمعالجة النقاط الحرجة، وتحسين حركة السير عبر الحلول المرورية، والهندسية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للجهات المعنية بذلك من جامعات ومراكز بحثية، مبيناً سموه أهمية العمل على تكثيف وتطوير الجهود التوعوية، وتعزيز الضبط الآلي للمخالفات، لا سيما المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، والعمل على تنظيم حركة السير في المواقع التي تشهد ازدحاماً في ظل اقبال زوار المنطقة عليها.

واطلع سموه على تقرير عن جهود إدارة مرور المنطقة الشرقية خلال جائحة كورونا المستجد، والتي شملت التعاون مع عدد من الجهات لتحسين الطرقات الرئيسية، وتحسين الإشارات المرورية والعلامات الإرشادية في عدد من المواقع، مشيداً سموه بهذه الجهود والاستفادة من انخفاض الحركة المرورية، متمنياً سموه لمنسوبي مرور الشرقية التوفيق.

من جهته عبر مدير مرور المنطقة الشرقية العميد المهندس علي بن محسن الزهراني، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود مرور المنطقة، مؤكداً أن منسوبي المرور يواصلون العمل الميداني لمتابعة ورصد المخالفات المرورية، وتحسين انسيابية الحركة في الطرقات والشوارع الرئيسية، لاسيما المواقع التي تشهد إقبالاً من زوار المنطقة.

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