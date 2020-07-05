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الطيران المدني: أكثر من (750) ألف مسافر عبروا مطارات المملكة خلال استئناف الرحلات الداخلية
http://almnatiq.net/?p=881024
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية التي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية، وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة اليوم تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 مايو وحتى 30 يونيو (756.644) مسافرا غادروا عبر (9.758) رحلة من مطارات المملكة.
وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول أكثر من (55) ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية وهي: (وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني)، وكانت الهيئة قد سخرت إمكانياتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات في مطارات المملكة الدولية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، ومطار حائل الدولي)، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين والعمل على توزيع أوقات الرحلات، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحظى بدعم كبير ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، كما اتخذت الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الكثير من الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية، وطبقت أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران في المملكة من منطلق دورها التشريعي، حيث قامت الهيئة بالتأكد من سلامة العمليات التشغيلية لشركات الطيران وخدمات الملاحة الجوية والمطارات ومزودي الخدمات الأرضية ومطابقة أعلى المعايير الدولية والعمل بجاهزية على مدار 24 ساعة.

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