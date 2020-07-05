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“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهرَي مارس ويونيو

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهرَي مارس ويونيو

أبرز المواد

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهرَي مارس ويونيو

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهرَي مارس ويونيو
http://almnatiq.net/?p=881027
المناطق - واس

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وكذلك عن شهر مارس الماضي لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر يوليو الجاري.
وأهابت الهيئة بالمكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ونوهت الهيئة بأنه بإمكان المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]​)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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