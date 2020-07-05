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وزير الإعلام المكلف يجتمع مع كتاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية

وزير الإعلام المكلف يجتمع مع كتاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية
http://almnatiq.net/?p=881030
المناطق - واس

اجتمع معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، مع أكثر من مئة من كتاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية عبر الاتصال المرئي.
واستهل معالي وزير الإعلام المكلف الاجتماع، بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ إلى الكتاب والكاتبات، وتقديرهما الكبير للدور الذي يقومون به، وتمنياتهما لهم دوام التوفيق والسداد.
وقد تحدث معالي وزير الإعلام المكلف عن المتغيرات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة.
ونبه معاليه إلى أهمية الدور والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الكتاب الصحفيين من الجنسين في تثقيف المجتمع والارتقاء بوعيه، ومعالجة القضايا التي تهم القارئ، مع الالتزام بالنقد الموضوعي البناء والهادف إلى المصلحة العامة.
وخلص الاجتماع إلى أهمية تشكيل فرق عمل تشاركية من الكتاب والكاتبات مع وزارة الإعلام للعمل على مسارات مختلفة، تشتمل على وضع الاستراتيجيات وخطط تطوير الأداء، وتقديم الأفكار الإبداعية، وتفعيل التواصل والعلاقات بين وزارة الإعلام والكتاب والكاتبات، والإسهام بطرح مبادرات إعلامية دولية.
واتفق الجانبان على عقد لقاء دوري لتفعيل الشراكة بينهما من خلال المسارات المشتركة، بهدف الإسهام في تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله، بما يخدم الإعلام المحلي والدولي.

 

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