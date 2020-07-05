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جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ

جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ

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جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ

جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ
http://almnatiq.net/?p=881034
المناطق - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن بوابة القبول الإلكترونية سيتم فتحها بمشيئة الله مساء يوم الاثنين 22 – 11 – 1441هـ، الموافق 13 – 7 – 2020م، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 25/ 11 / 1441هـ الموافق 16 /7 /2020م.
ودعا عميد القبول والتسجيل إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441 – 1442هـ، ومتابعة ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن.

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