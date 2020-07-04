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أسواق جدة للتمور تستقبل بواكير الرطب من ” روثانا” و”البرني”

أسواق جدة للتمور تستقبل بواكير الرطب من ” روثانا” و”البرني”

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أسواق جدة للتمور تستقبل بواكير الرطب من ” روثانا” و”البرني”

أسواق جدة للتمور تستقبل بواكير الرطب من ” روثانا” و”البرني”
http://almnatiq.net/?p=881037
المناطق - واس

تتدفق إلى أسواق ، محافظة جدة هذه الأيام , طلائع إنتاج النخيل من الرطب “الروثانا” ، و “البرني” ، في أولى جني له ، فضلاً عن عشرات أنواع وكميات وأصناف التمور الأخرى ، في حركة تجارية كبيرة لافتة ، حيث بدء موسم إنتاج التمور وحتى نهاية شهر أغسطس القادم .
ويُقبل المتسوقون على شراء التمور بمختلف أنواعها والقادمة من المدن والمحافظات المُصدرة لها مثل : القصيم ، والمدينة المنورة ، وينبع ، والأحساء ، وبيشة ، ورنية ، والخرمة ، وغيرها من مدن المملكة .
وقد بدأت حركة البيع والشراء في أسواق التمور من المواطنين والمقيمين بجدة ، حيث شكلت التعاملات ارتفاعات ملحوظة في المبيعات وشهدت إقبالا متزايداـً ، ويأتي التمر السكري في مقدمة التمور المرغوبة والذي يتراوح سعره ما بين 70 إلى 120 ريالا للكرتون ، ومن ثم الخلاص يبلغ سعر الكرتون والمفتل الأحسائي 80 ريالا وخلاص القصيم 120 ريالا ، يليه المجدول الذي يتراوح سعره من 100 – 200 ريال للكرتون ، ومن بعدها تمور الصفري ، ونبوت سيف ، والصقعي التي يتراوح أسعارها من 20 -30 ريالاً للكيلو ، وعجوة المدينة بسعر للكيلو يصل إلى 60 ريالاً.
وفي جولة لـ”واس” على أسواق التمور بجدة ، التقت ، أحد أصحاب محال بيع التمور عادل بن حسين الجهني الذي أفاد ، أن الموسم الحالي يُعرف بـ”الروثانا” ، حيث الارتفاع الملحوظ في حركة البيع والشراء والذي يتراوح سعر الكرتون من 35-70 ريالاً ، مشيراً إلى أنه يملك مصنعاً لتعبئة وتغليف وكبس التمور بطاقة إنتاجية للمصنع في شهر رمضان تفوق الطن من مختلف أنواع التمور بخلاف الأيام الأخرى تقل حسب الطلب .
ولفت الجهني إلى أنه في حال وفرة كميات التمور يشهد انخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال الأسابيع المقبلة ووفرتها وبخاصة الرطب ، مفيداً أن الرغبة الشرائية تختلف من شخص لآخر من حيث الأنواع وهي : السكري ، والجلكسي ، والرطب ، والرمانة ، والصقعي وغيرها من الأصناف الأخرى المتعددة .
وعن أنواع الرطب وأفضله أبان عامر بن عبدالقادر العلوني صاحب محل بيع التمور ، أن أفضلها “روثانا” الرطب يأتي من المدينة المنورة ، مشيراً إلى أن المعروض حالياً تُصدّره محافظتي العيص وبدر ، و”البرني” من ينبع والذي يتراوح سعره من 30-50 ريالاً ، و “المتلبن” من 15 – 35 ريالاً .
وأوضح العلوني أن مزاد بيع التمور والرطب بمحافظة جدة والذي يُقام كل يوم بعد صلاة الفجر بجانب حلقة الخضار يتم فيه البيع بحملة السيارة كاملة والتي تصل حمولتها إلى 75 كرتوناً تقريباً للرطب بسعر يتراوح مابين 30 – 35 ريالاً ، فيما يتم بيعه بأسعار تتراوح من 40 – 50 ريالا وذلك بحسب حجم الكرتون .
يُذكر أن فاكهة التمور بتعدد أنواعها تُعد ذات قيمة غذائية عالية مفيدة للجسم وعالية السعرات الحرارية مقارنة بأنواع الفواكه الأخرى ، ومصدراً جيداً للمعادن كالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم ، وقليلة المحتوى من الصوديوم ، إضافةً إلى أن السكريات الموجودة في التمور أحادية الجلوكوز والفركتوز ، وسهلة الهضم والامتصاص ، إلى جانب محتواها الجيد من الألياف الغذائية والفيتامينات ب و أ ، وغيرها من الفوائد الأخرى المتعددة .

 

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