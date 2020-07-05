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“قمة الرفاهية”.. كشف النقاب عن تصميم مطار جديد بالمملكة مستوحى من سراب الصحراء

“قمة الرفاهية”.. كشف النقاب عن تصميم مطار جديد بالمملكة مستوحى من سراب الصحراء
http://almnatiq.net/?p=881045
المناطق - الرياض

بتصميم مستوحى من “سراب الصحراء المتلألئ” كشفت المملكة العربية السعودية عن مطارها الجديد، الذي سيخدم مشروع منتجع “أمالا” فائق الفخامة.

مشروع “أمالا” المقرر بأن يكتمل بحلول عام 2028، في حين من المقرر أن يتم تشغيل المطار الجديد، الذي صممت صالته لاستيعاب مليون زائر سنويا، بحلول عام 2023.

ليتعامل المطار مع المسافرين الأغنياء حصرا، ليكون بذلك علامة رفاهية خاصة، حيث يتميز بتصاميم فخمة ورفاهية عالية.


وبحسب ما نقل موقع “سي ان ان” نقلا عن كبير مسؤولي التطوير في شركة أمالا، كارلوس واكيم، فإنه “نظرا لطبيعة الضيوف أصحاب الثروات الضخمة، فإن استراتيجية التنقل توضح أن أكثر من 80% منهم سيصلون عن طريق الجو”.

موضحا أن “أمالا” عملت بشكل وثيق مع المصممين لخلق التأثير العام للمطار.

أما تصميم المطار فهو من عمل شركة “فوستر آند بارتنرز” للهندسة المعمارية، ومقرها المملكة المتحدة، والذي يبدو مستوحى من الوهم البصري لسراب الصحراء، بينما تقوم مجموعة الاستشارات والهندسة “Egis” بتصميم المخطط العام للمطار.

وأشار واكيم إلى أن التصميم يستدعي التفكير في بهو فندق فاخر، ويصف المبنى بأنه موقع “حيث يجتمع العمل والترفيه في بيئة لا يمكن التعرف عليها كمطار، بل كبداية ونهاية لتجربة منتجع بمفهوم الرفاهية الفائقة المعد خصيصاً لمجتمع متشابه التفكير”.

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