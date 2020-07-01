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“مضمار المشاة” المحاذي لطريق الشمال الدولي .. مشروع نموذجي يعزز جودة الحياة في محافظة رفحاء

“مضمار المشاة” المحاذي لطريق الشمال الدولي .. مشروع نموذجي يعزز جودة الحياة في محافظة رفحاء
http://almnatiq.net/?p=881053
المناطق - واس

يعد “مضمار المشاة” أو حديقة ممر المشاة المحاذي لطريق الشمال الدولي في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية من المشاريع النموذجية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وأنماطها من خلال ما يقدمه لهواة رياضة المشي من خدمات تسهم في تحقيق رغبتهم بممارسة هذه الرياضة وتحسين نمط الحياة الصحي.
ويشمل المضمار مسطحات خضراء وممشى ومضمارا رياضيا مهيأ يضم جميع الخدمات، وأُلحق به ساحات مسطحة مزروعة وأرصفة تقدر مساحتها بأكثر من 99,000 م2 ، ويوجد فيه أكثر من 400 موقف مميز للسيارات على طول الممر.
ويمثل مشروع مضمار المشاة -الذي يبلغ طوله 1100 متر في الاتجاه الواحد- أحد المبادرات النوعية الموجهة لتعزيز أسلوب الحياة في محافظة رفحاء ، ويعمل على تشجيع المجتمع على ممارسة المشي، كما يمثل الوجه الحضاري للمحافظة، حيث يقع في مكان مميز على طريق الشمال الدولي، مع وجود اللوحات الإرشادية في هذا الممر كل لوحة تحمل فكرة أو رأياً يخص التوعية وأهمية مثل هذه الأماكن التي يستفيد منها الجميع.

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