مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد

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عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبر الاتصال المرئي لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات التابعة للمنطقة لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الخدمات المقدمة لبيوت الله، والتأكيد على تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الإحترازية ، في إطار مناقشة أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار عدوى الفيروس المستجد كوفيد19

وقد تحدث فضيلته في مستهل اللقاء

ببيان جهود الدولة المباركة حرسها الله لمواجهة فيروس كورونا في جميع القطاعات الخدمية، ومنها الجوامع والمساجد من خلال الإجراءات الاحترازية والتي تأتي في إطار المصلحة العامة والحفاظ على الأنفس والأرواح التي هي من الضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام.

ونوه فضيلته خلال اللقاء بما يلقاه الفرع من توجيهات كريمة و دعم متواصل من صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) ومعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ (حفظه الله) وتذليل لكل ما من شأنه خدمة بيوت الله عز وجل ومنسوبيها ومرتاديها.

وأكد العصيمي بوجوب استشعار المسؤولية من الجميع لتطبيق البرتوكولات الصحية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا والتذكير والتوعية بين الفينة والأخرى واحتساب الأجر من الله تعالى.

وأتاح الحديث لأصحاب الفضيلة مديري الإدارات بالمحافظات والاستماع إلى ما لديهم من خطط ميدانية للعناية ببيوت الله تعالى وكذلك في الجانب التوعوي من خلال البرامج والأنشطة الدعوية لحث الجميع بحسن الظن بالله تعالى والأخذ بالأسباب والتقيد والعمل بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

كما حثهم فضيلته على متابعة العمل ومضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.

وفي الختام رفع فضيلة الشيخ عبدالرحمن العصيمي شكره لله تعالى ثم الشكر لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، ولصاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ومعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما لقيه الفرع من دعم وتوجيه خلال هذه الأزمة، داعيا الله تعالى أن يرفع الغمة و يكشف البلاء وينزل الشفاء.