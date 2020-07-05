احدث الأخبار

بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”
أبرز المواد
 تزامنا مع “عملية عسكرية”.. تركيا ترسل مرتزقة جددا إلى ليبيا
أبرز المواد
 أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ
محليات
 مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة
محليات
 وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
أبرز المواد
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد
منطقة نجران
 إعلان البروتوكولات الخاصة بموسم حج 1441هـ
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بضبط مخالف للائحة الذوق العام في السودة
منطقة عسير
 “مضمار المشاة” المحاذي لطريق الشمال الدولي .. مشروع نموذجي يعزز جودة الحياة في محافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 ريال مدريد يتغلب على بلباو في الدوري الإسباني
أبرز المواد
 “قمة الرفاهية”.. كشف النقاب عن تصميم مطار جديد بالمملكة مستوحى من سراب الصحراء
أبرز المواد
 أسواق جدة للتمور تستقبل بواكير الرطب من ” روثانا” و”البرني”
منطقة مكة المكرمة
بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”

بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”

أبرز المواد
تزامنا مع “عملية عسكرية”.. تركيا ترسل مرتزقة جددا إلى ليبيا

تزامنا مع “عملية عسكرية”.. تركيا ترسل مرتزقة جددا إلى ليبيا

أبرز المواد
أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ

أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ

محليات
مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة

مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة

محليات

مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد

مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد
http://almnatiq.net/?p=881066
المناطق - نجران

عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبر الاتصال المرئي لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات التابعة للمنطقة لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الخدمات المقدمة لبيوت الله، والتأكيد على تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الإحترازية ، في إطار مناقشة أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار عدوى الفيروس المستجد كوفيد19
وقد تحدث فضيلته في مستهل اللقاء
ببيان جهود الدولة المباركة حرسها الله لمواجهة فيروس كورونا في جميع القطاعات الخدمية، ومنها الجوامع والمساجد من خلال الإجراءات الاحترازية والتي تأتي في إطار المصلحة العامة والحفاظ على الأنفس والأرواح التي هي من الضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام.
ونوه فضيلته خلال اللقاء بما يلقاه الفرع من توجيهات كريمة و دعم متواصل من صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) ومعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ (حفظه الله) وتذليل لكل ما من شأنه خدمة بيوت الله عز وجل ومنسوبيها ومرتاديها.
وأكد العصيمي بوجوب استشعار المسؤولية من الجميع لتطبيق البرتوكولات الصحية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا والتذكير والتوعية بين الفينة والأخرى واحتساب الأجر من الله تعالى.
وأتاح الحديث لأصحاب الفضيلة مديري الإدارات بالمحافظات والاستماع إلى ما لديهم من خطط ميدانية للعناية ببيوت الله تعالى وكذلك في الجانب التوعوي من خلال البرامج والأنشطة الدعوية لحث الجميع بحسن الظن بالله تعالى والأخذ بالأسباب والتقيد والعمل بالاجراءات الاحترازية والوقائية.
كما حثهم فضيلته على متابعة العمل ومضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.
وفي الختام رفع فضيلة الشيخ عبدالرحمن العصيمي شكره لله تعالى ثم الشكر لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، ولصاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ومعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما لقيه الفرع من دعم وتوجيه خلال هذه الأزمة، داعيا الله تعالى أن يرفع الغمة و يكشف البلاء وينزل الشفاء.

روابط ذات صلة

أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة

أمير منطقة نجران يؤكد أن تطبيق أحكام الشريعة مصدر عز وقوة
المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة
المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

المسؤولون بنجران يثمنون توجيه سمو أمير المنطقة لتكون (بدر الجنوب) الواجهة الصيفية السياحية للمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*