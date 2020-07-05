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وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
http://almnatiq.net/?p=881070
المناطق - واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
ونوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأُقرّت مجموعة من التوصيات المختلفة، يأتي في مقدمتها طلب الموافقة على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة وصياغة رؤية عربية لذلك، إضافة إلى طلب الموافقة على تنظيم المملكة ورشتين شبابيتين لريادة الأعمال، وأخرى للخط العربي (عن بُعد)، والموافقة على إقامة دورة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي غير الربحي.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي للمجلس عقد يوم الخميس الماضي اجتماعا افتراضيا للدورة 65، وجرى خلاله الاطلاع على عدد من التوصيات واتخاذ قرارات بشأنها.

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