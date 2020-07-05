مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة

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قلد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد اليوم ، العميد سعود بن بندر الدويش مدير إدارة العمليات في الإدارة ، رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

‎وعبر اللواء سعود الدويش عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مقدرًا لمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن تقليده رتبته الجديدة .