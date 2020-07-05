احدث الأخبار

أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ
محليات
 مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة
محليات
 وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
أبرز المواد
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد
منطقة نجران
 إعلان البروتوكولات الخاصة بموسم حج 1441هـ
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بضبط مخالف للائحة الذوق العام في السودة
منطقة عسير
 “مضمار المشاة” المحاذي لطريق الشمال الدولي .. مشروع نموذجي يعزز جودة الحياة في محافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 ريال مدريد يتغلب على بلباو في الدوري الإسباني
أبرز المواد
 “قمة الرفاهية”.. كشف النقاب عن تصميم مطار جديد بالمملكة مستوحى من سراب الصحراء
أبرز المواد
 أسواق جدة للتمور تستقبل بواكير الرطب من ” روثانا” و”البرني”
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ
المنطقة الشرقية
 وزير الإعلام المكلف يجتمع مع كتاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية
أبرز المواد
أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ

أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ

محليات
مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة

مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة

محليات
وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

أبرز المواد
مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد

مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد

منطقة نجران

أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ

أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ
http://almnatiq.net/?p=881076
المناطق - واس

رأس معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم, اجتماعاً مرئياً لمناقشة خطة أعمال موسم الحج لهذا العام 1441هـ , بحضور وكلاء الأمانة ومديري العموم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بموسم حج هذا العام، إلى جانب خطة عمل مراكز الخدمات الميدانية وعملية تأمين جميع احتياجات تلك المراكز من عمالة ومعدات لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه.
وشدد معاليه على أهمية إدراك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع لنيلهم شرف خدمة الحجاج، مؤكداً أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجند طاقاتها المالية والبشرية كافة لهذه المناسبة الإسلامية العظيمة كل عام.
وأبان أن موسم الحج لهذا العام سيكون بإذن الله حجاً آمناً وصحياً باتخاذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية واستمرار الجهود من مختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج لمكافحة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن لدى الأمانة خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.

روابط ذات صلة

مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة

مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة
إعلان البروتوكولات الخاصة بموسم حج 1441هـ

إعلان البروتوكولات الخاصة بموسم حج 1441هـ
“قمة الرفاهية”.. كشف النقاب عن تصميم مطار جديد بالمملكة مستوحى من سراب الصحراء

“قمة الرفاهية”.. كشف النقاب عن تصميم مطار جديد بالمملكة مستوحى من سراب الصحراء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*