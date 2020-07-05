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9 شركات طيران عربية تعود إلى العمل مع رفع حظر كورونا

9 شركات طيران عربية تعود إلى العمل مع رفع حظر كورونا
http://almnatiq.net/?p=881086
المناطق - الرياض

علقت أكثر من 58 شركة طيران عربية منذ مارس الماضي رحلاتها بسبب كورونا، وكانت تعمل بإجمالي أكثر من 1200 طائرة تنقل سنويا نحو 225 مليون مسافر، فضلا عن 7 ملايين طن من الشحنات الجوية.

وأعادت بعض شركات الطيران العربية رحلاتها إلى العالم بعد السماح بعودة الطيران في بعض الأجواء، وبعد فترة إغلاق امتدت لـ100 يوم.

وكانت الإمارات أول دولة عربية تعيد فتح الأجواء مع العالم، حيث أعلنت شركاتها الرئيسية “طيران الإمارات” و”الاتحاد” و”فلاي دبي”، العودة إلى العمل مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه يتوجب على المسافر “العمل بالاحترازات الصحية، وأبرزها إجراء الفحص المسبق وتحليل التأكد من الخلو من الفيروس بشرط ألا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة”.

من جهتها، قررت مصر إعادة فتح الأجواء، حيث عادت شركات “مصر للطيران” و”النيل” و”اير كايرو”، للعمل مجددا مع الإجراءات الصحية المتبعة، والتي أقرتها مصر وتوفير الإقرارات الصحية بمطارات المغادرة وتوقيعها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية.

ولحقت بها البحرين، إذ استأنفت شركة “طيران الخليج” في المملكة رحلاتها المجدولة المباشرة إلى القاهرة وأثينا، مع إلزام الوافدين بتعبئة استمارة الإقرار الصحي.

بدورها، فتحت تونس مطاراتها أمام حركة الطيران الدولية وبالذات شركة “الطيران التونسية” في العمل، كما استقبل مطار قرطاج أولى الرحلات قادمة من أوروبا.

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