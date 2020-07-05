احدث الأخبار

فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا
أبرز المواد
 بر العارضة تصرف اكثر من 370 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر شوال
منطقة جازان
 9 شركات طيران عربية تعود إلى العمل مع رفع حظر كورونا
أبرز المواد
 بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”
أبرز المواد
 تزامنا مع “عملية عسكرية”.. تركيا ترسل مرتزقة جددا إلى ليبيا
أبرز المواد
 أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ
محليات
 مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد اللواء الدويش رتبته الجديدة
محليات
 وزير الرياضة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
أبرز المواد
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يجتمع لقاءً بمديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد
منطقة نجران
 إعلان البروتوكولات الخاصة بموسم حج 1441هـ
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بضبط مخالف للائحة الذوق العام في السودة
منطقة عسير
 “مضمار المشاة” المحاذي لطريق الشمال الدولي .. مشروع نموذجي يعزز جودة الحياة في محافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا

فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا

أبرز المواد
بر العارضة تصرف اكثر من 370 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر شوال

بر العارضة تصرف اكثر من 370 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر شوال

منطقة جازان
9 شركات طيران عربية تعود إلى العمل مع رفع حظر كورونا

9 شركات طيران عربية تعود إلى العمل مع رفع حظر كورونا

أبرز المواد
بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”

بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”

أبرز المواد

فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا

فلوريدا تتخطى ألمانيا بإصابات كورونا
http://almnatiq.net/?p=881092
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية تجاوز 200 ألف حالة، وهو ما يفوق حصيلة الإصابات المسجلة في ألمانيا بأكثر من 3 آلاف.

ووفقا لآخر البيانات بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فلوريدا 200111 حالة، بينها 3731 حالة وفاة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت الولاية 9999 إصابة جديدة و8 حالات وفاة.

وأمس السبت، أعلنت السلطات الصحية في فلوريدا أن مؤشر إصابات فيروس كورونا اليومية، سجل زيادة قياسية بلغت 11458 حالة.

يذكر أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الألمانية، أعلن في آخر إحصائياته، أن إصابات كورونا في ألمانيا بلغت 196335 حالة.

روابط ذات صلة

9 شركات طيران عربية تعود إلى العمل مع رفع حظر كورونا

9 شركات طيران عربية تعود إلى العمل مع رفع حظر كورونا
بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”

بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا مقابل “624 مليون دولار”
تزامنا مع “عملية عسكرية”.. تركيا ترسل مرتزقة جددا إلى ليبيا

تزامنا مع “عملية عسكرية”.. تركيا ترسل مرتزقة جددا إلى ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*