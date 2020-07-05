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عناصر الميليشيات الموالية لإيران يدخلون المنطقة الخضراء لاقتحام السفارة السعودية في بغداد

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عناصر الميليشيات الموالية لإيران يدخلون المنطقة الخضراء لاقتحام السفارة السعودية في بغداد

عناصر الميليشيات الموالية لإيران يدخلون المنطقة الخضراء لاقتحام السفارة السعودية في بغداد
http://almnatiq.net/?p=881095

قالت مصادر عراقية أن العشرات من عناصر وأنصار الميليشيات العراقية الموالية لإيران دخلت المنطقة الخضراء من في محاولة لاقتحام السفارة السعودية.
وأكد النشطاء وقوع اشتباكات بين أنصار الميلشيات وقوات الأمن، حيث تم استخدام خراطيم المياه لتفريق التجمعات، بالمقابل تم رشق العناصر الأمنية بالحجارة لمحاولة إرجاعها للخلف.
ولفت النشطاء إلى أن الذين دخلوا المنطقة الخضراء لاقتحام السفارة السعودية ليسوا الا عناصر تابعة ومساندة للفصائل المسلحة والميليشيات المدعومة من إيران، من أجل تمرير أجندات إيران في المنطقة.
وحول هذه المحاولة استغرب مراقبون دخول هذا العدد للمنطقة التي توصف بالمحصنة، مؤكدين في ذات الوقت أن جهات عراقية سهلت
دخول هذه العناصر، مستذكرين وقوف قوات الأمن العرافية في وجه الثوار العراقيين وقتل العديد منهم قرب ساحة التحرير لمجرد وصولهم الجسور القريبة من الخضراء.

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