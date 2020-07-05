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بلديات الحدود الشمالية تواصل رقابتها على المنشآت الغذائية

بلديات الحدود الشمالية تواصل رقابتها على المنشآت الغذائية

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بلديات الحدود الشمالية تواصل رقابتها على المنشآت الغذائية

بلديات الحدود الشمالية تواصل رقابتها على المنشآت الغذائية
http://almnatiq.net/?p=881099
المناطق - عرعر

تواصل بلديتا غرب وشرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية بهدف التأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.
وأسفرت حملة بلدية شرق عرعر عن إغلاق محل تجاري وتحرير 13 مخالفة صحية مختلفة ومصادرة نحو 1500 كجم من المواد الغذائية، فيما أسفرت حملة بلدية غرب عرعر عن تحرير 10 مخالفات ومصادرة 83 كجم لمواد غذائية بسبب تدني مستوى النظافة.
وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن الأمانة وجميع البلديات التابعة لها مستمرة في رصد ومخالفة كل من يتهاون في تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم.
فيما تواصل بلدية الشريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن خطتها وبرامجها التطويرية لتحسين المشهد والكفاءة وتقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين أعمالها في ،من خلال أعمال صيانة وإعادة تحسين الأرصفة،وأعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والساحات والأحياء من أجل تحسين المظهر العام،بالإضافة إلى إستكمال أعمال نظافة الأحواض وتهذيب الأشجار في الجزر الوسطية داخل الاحياء والطريق الدولي،وأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة وتحسينها.

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