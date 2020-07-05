تكريم أبطال الميدان ونقاط فرز أبرز أحداث اسبوع “هلال الجوف” الماضي

المناطق - الجوف

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بعض المبادرات والمشاركات بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا covid-19 وما نتج عنه من أعمال ومتابعة لسير العمل .

فمتابعة سير العمل تتم بشكل اسبوعي بالإجتماعات الاسبوعية عن بُعد مع مدراء المراكز والإدارات التشغيلية يومي الأحد والاثنين من كل اسبوع بما يضمن الوصول لأعلى معايير الخدمات المقدمة والوقوف على العقبات إن وجدت وتذليلها وتطوير كفاءة الخدمات بوجود سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان .

كما قام سعادة مدير عام الفرع بتكريم منسوبي غرفة العمليات والقيادة الميدانية ومدراء المراكز القريبة وبعض منسوبيها بمقر الفرع بمدينة سكاكا مع الحرص على إيصال تكريم باقي منسوبي المراكز عن طريق مدرائها نيابة عنه .

وعلى صعيد مواجهة الجائحة وحرص فرع الهيئة على المشاركة التطوعية فقد قامت الفرق التطوعية في مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات بإقامة نقاط فرز بصري في الجوامع بالتزامن مع صلاة الجمعة حرصاً على سلامة المصلين ومتابعة تطبيق التباعد بها .

