محافظ ضباء يلتقي مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك

المناطق- تبوك:

التقى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي في مقر المحافظة اليوم بمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف هابس الحربي الذي يزور المحافظة للوقوف على احتياجات الجهات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة .

وجرى خلال اللقاء استعراض ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمحافظة والقرى التابعة لها من قبل الفرع بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.