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الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك تنظم حزمة من المحاضرات ضمن برنامج “لحمة وطن”

http://almnatiq.net/?p=881120
المناطق- تبوك:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك حزمة من المحاضرات ضمن البرنامج العلمي ” لحمة وطن ” ويلقيها مجموعة من الدعاة عن بعد وذلك عند الساعة العاشرة مساء من خلال الرابط https://isync.online/2zc-keu-ijv .
وتنطلق أولى هذه المحاضرات اليوم تحت عنوان “أهمية الوسطية والاعتدال” كما يتناول الدعاة في بقية المحاضرات الحديث عن خطورة الفتن والمخرج منها ووجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وتعظيم النصوص الشرعية والاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما ونعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها.
وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع، والتحذير من الأفكار والأحزاب المنحرفة والمتطرفة وبيان المنهج الوسطي المعتدل.

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