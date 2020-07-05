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“التقاعد” : أكثر من 6 مليارات ريال إجمالي المعاشات المصروفة لشهر يونيو

“التقاعد” : أكثر من 6 مليارات ريال إجمالي المعاشات المصروفة لشهر يونيو
http://almnatiq.net/?p=881123
المناطق - واس

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن معاشات التقاعد لشهر يونيو الماضي بلغت ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد.

وفي إطار خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر يونيو ، أصدرت المؤسسة أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش ، وأكثر من 9 آلاف بطاقة تقاعدية إلكترونية ، وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر يونيو أكثر من 10 آلاف تحميل.

وفي مسار البوابة الإلكترونية بلغ عدد زوار الموقع خلال شهر يونيو أكثر من 500 ألف زائر ، والمسجلين في الخدمات الإلكترونية خلال الشهر أكثر من 10 آلاف مسجل جديد ، فيما أنجزت أكثر من 20 ألف معاملة إلكترونياً.

كما استقبلت “التقاعد” عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال المدة ذاتها أكثر من 40 ألف مكالمة ، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد مستمرة في تطوير وتنويع خدماتها و قنواتها الرقمية للعناية بالعملاء ، معتمدة على متانة بنيتها التقنية التي أثبتت كفاءتها منذ بدء الجائحة ، ما انعكس إيجاباً على مدى الإقبال المتزايد من قبل عملاء المؤسسة لتنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً بكل يسر وسهولة من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الأجهزة الذكية ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

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