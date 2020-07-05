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الحربي يتفقد إدارات ووحدات تنمية محافظة ضباء

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الحربي يتفقد إدارات ووحدات تنمية محافظة ضباء

الحربي يتفقد إدارات ووحدات تنمية محافظة ضباء
http://almnatiq.net/?p=881126
المناطق- تبوك:

تفقد مدير عام فرع وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي اليوم الإدارات والوحدات التابعة للفرع بمحافظة ضباء.
واطلع الحربي خلال جولته على سير العمل، وإنجاز المعاملات، وبحث مع منسوبي تلك الإدارات أبرز الموضوعات المتعلقة بخدمة المواطنين، والوقوف ميدانيآ على ما يقدمه الفرع من خدمات في أطار توجيهات معالي الوزير موصيًا ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء، والتأكد من التزام الفرع باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والأخذ بالأسباب في ظل هذه الأوضاع الراهنة التي تمر بها المملكة ودول العالم
وأثنى الحربي بجهود الزملاء و الزميلات في الفرع وعلى ما يبذلونه لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بُعد منهم
كما اجتمع الحربي مع القطاع الغير الربحي بالمحافظة واطلع على الأدوار التي تؤديها والعمل على تطويرها وتكثيف البرامج والفعاليات التي تخدم المحافظة
من جانبه أعرب الحربي، عن حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان-حفظه الله- و على الدعم الذي يحظى به الفرع، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحافظة

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