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شرطة المنطقة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية

شرطة المنطقة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية

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شرطة المنطقة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية

شرطة المنطقة الشرقية : القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=881137
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على مايُقارب (12000) ريال ، و سرقة(8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .

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