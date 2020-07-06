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صفعة عنيفة على وجه أردوغان.. أنقرة تقر بتدمير منظومة دفاع تركية في الغارات المجهولة

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صفعة عنيفة على وجه أردوغان.. أنقرة تقر بتدمير منظومة دفاع تركية في الغارات المجهولة

صفعة عنيفة على وجه أردوغان.. أنقرة تقر بتدمير منظومة دفاع تركية في الغارات المجهولة
http://almnatiq.net/?p=881149
المناطق - الرياض

أقرت أنقرة بأن غارات الوطية الليبية دمرت منظومة دفاع جوي تركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد.

كان مصدر عسكري أكد أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية وعادت سالمة إلى قواعدها.

وقال المصدر إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخراً في قاعدة الوطية.

وأكد المصدر نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، مشيرا إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.

وتسيطر كتائب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي سابق للجيش الليبي منها.

والغارات المذكورة هي الأولى للجيش الليبي بعد الإعلان عن توقيع اتفاق عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق، الجمعة، إثر زيارة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس أركانه للعاصمة طرابلس.

واعتبر الجيش الليبي أن الاتفاق هو مس بالسيادة الليبية، متوعدا أنقرة بمواجهة عسكرية.

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