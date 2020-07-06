برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال

برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال

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برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال

برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال
http://almnatiq.net/?p=881156
المناطق - الرياض

تغلب برشلونة بنتيجة 4-1، على مضيفه فياريال اليوم، في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف منافسه ريال مدريد وتجمد رصيد فياريال عند 54 نقطة في المركز الخامس.
وحسم برشلونة المباراة بشكل كبير في الشوط الأول حيث تقدم 3-1، وأهدر عدة فرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.
وجاء أول أهداف المباراة عن طريق باو توريس مدافع فياريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان هدفين في الدقيقتين 20 – 45، بصناعة من اللاعب ميسي.
وفي المقابل، جاء الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الشوط الأول عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 14 .
وفي الشوط الثاني، أضاف أنسو فاتي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 86 .

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