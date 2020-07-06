منظمة الصحة: ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا عالميا

منظمة الصحة: ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا عالميا

أبرز المواد
برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال

برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال

أبرز المواد
معارك وسط سوريا.. قتلى بالعشرات من جيش النظام وعناصر داعش

معارك وسط سوريا.. قتلى بالعشرات من جيش النظام وعناصر داعش

أبرز المواد
النصر يواصل تدريباته على فترتين

النصر يواصل تدريباته على فترتين

أبرز المواد

منظمة الصحة: ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا عالميا

منظمة الصحة: ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بكورونا عالميا
http://almnatiq.net/?p=881158
المناطق - الرياض

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الـ 24 ساعاة الماضية ارتفاعاً قياسياً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عالمياً بنسبة 203,836 حالة إصابة، محطماً الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 190,566 حالة إصابة جديدة بالفيروس المسجل في 28 يوينو.
وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد المصابين عالمياً وصل 11,125,245 حالة، مشيرةً إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة عالمياً ليصل إلى 528,204 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال

برشلونة يتغلب على مضيفه فياريال
معارك وسط سوريا.. قتلى بالعشرات من جيش النظام وعناصر داعش

معارك وسط سوريا.. قتلى بالعشرات من جيش النظام وعناصر داعش
النصر يواصل تدريباته على فترتين

النصر يواصل تدريباته على فترتين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*