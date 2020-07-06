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الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزا صعبا من أمام ضيفه روما

الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزا صعبا من أمام ضيفه روما
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المناطق - الرياض

تغلب فريق نابولي على ضيفه فريق روما بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم نابولي بهدف سجله خوزييه كاييخون في الدقيقة 55، وتعادل هنريك مخيتريان لروما في الدقيقة 60، قبل أن يضيف لورينز إنسيني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 82، وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف روما الذي يحتل المركز الخامس.

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