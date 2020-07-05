بلدية محافظة طريف تواصل أعمال الإصحاح البيئي

المناطق - طريف

تواصل بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة ، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، لحماية المواطنين والمقيمين ، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

وقامت البلدية بجولات رقابية ، على الأسواق الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.