بلدية محافظة طريف تواصل أعمال الإصحاح البيئي

بلدية محافظة طريف تواصل أعمال الإصحاح البيئي

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بلدية محافظة طريف تواصل أعمال الإصحاح البيئي

بلدية محافظة طريف تواصل أعمال الإصحاح البيئي
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المناطق - طريف

تواصل بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة ، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، لحماية المواطنين والمقيمين ، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وقامت البلدية بجولات رقابية ، على الأسواق الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.

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