تواصل بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة ، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، لحماية المواطنين والمقيمين ، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وقامت البلدية بجولات رقابية ، على الأسواق الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.
بلدية محافظة طريف تواصل أعمال الإصحاح البيئي
تواصل بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة ، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، لحماية المواطنين والمقيمين ، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
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