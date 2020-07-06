جامعة الملك خالد تنظم برامج متنوعة لذوي الإعاقة

المناطق - أبها

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لعمادة شؤون الطلاب في سياق برامج المعسكر الصيفي الافتراضي الذي يأتي ضمن مشروع “مبادرون” برنامجًا بعنوان “قصة كفاح ونجاح”، وذلك على فترتين الأولى من يوم غد الاثنين حتى الأربعاء الموافق لـ ١٧ من ذي القعدة والثانية من ٢٢ إلى ٢٤ من ذي القعدة ويمكن التسجيل في البرنامجين بالدخول على الرابط https://kkunow.zoom.us/meeting/register/tJIlf-itpzwjHNG601bwAlFcc_loTu_RM4T1 والرابط ‏https://kkunow.zoom.us/meeting/register/tJIqcOigrTMvGdEb_49D_hfTeiIxlmyHkKRp وذلك قبل بداية البرنامجين.

وأوضح المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور عامر جعفر أن البرنامج يتضمن عددًا من اللقاءات الاجتماعية للملهمين من ذوي الإعاقة، وبرامج لطلاب وطالبات الجامعة، ويهدف البرنامج للدعم الإرشادي والتوجيهي والأكاديمي والوقائي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية دمج الطلاب ذوي الإعاقة مع بقية الطلاب في المجتمع الجامعي، والتوعية العامة والتعريف بالإعاقة وخصائصها وكيفية التعامل معها، وتفعيل مشاركة ذوي الإعاقة في جميع الأنشطة داخل الجامعة وخارجها، وتقديم الاستشارات والدعم لهم.

وفي سياق متصل أقام مركز الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد دورة إلكترونية للصم بعنوان “الشخصية القوية” قدمها المدرب من ذوي الاحتياجات الخاصة “فئة الصم” الأستاذ ولاء بركاتي، وبحضور تجاوز الـ١٠٠ متدرب ومتدربة من داخل وخارج المملكة.

وأوضحت مساعدة المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة سيرين البكري أن الدورة هدفت إلى التعريف بمقومات الشخصية القوية وكيفية التواصل بثقة وأريحية مع المجتمع والتعريف ببعض خصائص الشخصيات والتعامل مع الخجل الشديد وكيفية التخلص منه، والتعريف بالإيجابية وأنواع لغة الجسد.