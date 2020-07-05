آل عبيه للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الإعلام بالشرقية

المناطق - فهد المريخي

صدر قرار ترقية الأستاذ إبراهيم بن مهدي آل عبيه مدير إدارة العلاقات العامة بفرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية للمرتبة الحادية عشرة ، آل عبيه من الكفاءات الإعلامية والإدارية الوطنية المتميزة والناجحة في العمل الإعلامي .

وعبّر آل عبيه عن أعتزازه بهذه الترقية ، مؤكّداً أنها ستكون حافزاً لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجد والإجتهاد بإذن الله تعالى لخدمة الدين والمليك والوطن في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ( حفظهما الله)

تهانينا له راجين من الله عز وجل ان يكتب له التوفيق والسداد وتحقيق مزيد من النجاحات.