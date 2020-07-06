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أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 11 ألف طن من النفايات

أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 11 ألف طن من النفايات

منطقة عسير

أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 11 ألف طن من النفايات

أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 11 ألف طن من النفايات
http://almnatiq.net/?p=881171
المناطق - عسير

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في كافة مدن ومحافظات المنطقة وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم رفع نحو 9.666 طن من النفايات ونحو 2.197 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال اليومين الماضية .

مبينا بأن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله.

الجدير بالذكر فإن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تنفذ كافة مهامها وفق خطط عملية، وبمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري.

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