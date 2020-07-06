الأرصاد: غبار وأتربة في 6 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والرياض والشرقية ومكة المكرمة وسماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.