الأرصاد: غبار وأتربة في 6 مناطق بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=881184
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والرياض والشرقية ومكة المكرمة وسماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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