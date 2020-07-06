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توضيح “هام” بشأن إجازة عيد الأضحى بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=881185
المناطق_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم حدوث أي تغيير على عدد أيام إجازة موظفي الدولة بعيد الأضحى.
وحسب “عكاظ” أوضحت الوزارة أنه لا تغيير في إجازة الحج هذا العام. في ظل اقتصار موسم الحج على أعداد محدودة هذا العام؛ بسبب جائحة “كورونا”.
يشار إلى أن لائحة الإجازات الحكومية، تنص بأن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ في اليوم الخامس من ذي الحجة على أن تنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر نفسه.

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