أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم حدوث أي تغيير على عدد أيام إجازة موظفي الدولة بعيد الأضحى.
وحسب “عكاظ” أوضحت الوزارة أنه لا تغيير في إجازة الحج هذا العام. في ظل اقتصار موسم الحج على أعداد محدودة هذا العام؛ بسبب جائحة “كورونا”.
يشار إلى أن لائحة الإجازات الحكومية، تنص بأن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ في اليوم الخامس من ذي الحجة على أن تنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر نفسه.
توضيح “هام” بشأن إجازة عيد الأضحى بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم حدوث أي تغيير على عدد أيام إجازة موظفي الدولة بعيد الأضحى.
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