احدث الأخبار

“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا
أبرز المواد
 فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط
أبرز المواد
 مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة
أبرز المواد
 مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا
أبرز المواد
 توضيح “هام” بشأن إجازة عيد الأضحى بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام
أبرز المواد
 الأرصاد: غبار وأتربة في 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 “وقاية” تعلن البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا لموسم الحج
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزا صعبا من أمام ضيفه روما
أبرز المواد
 166 قتيلا حصيلة احتجاجات “المغني القتيل” في إثيوبيا
أبرز المواد
 وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين اقتحام الحوثي منزل البرلماني الهجري بصنعاء
أبرز المواد
 آل عبيه للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الإعلام بالشرقية
المنطقة الشرقية
 جامعة الملك خالد تنظم برامج متنوعة لذوي الإعاقة
منطقة عسير
“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا

“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا

أبرز المواد
فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط

فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط

أبرز المواد
مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة

مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة

أبرز المواد
مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا

مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا

أبرز المواد

“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا

“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=881191
المناطق_وكالات

دعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم إلى اتخاذ خطوات عاجلة والإلتزام بإرشادات السلامة لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
ووصف ستيفن هان، وهو عضو من أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تشهدها الولايات المتحدة بأنها تشكل “مشكلة خطيرة “.
وقال هان خلال لقائه مع شبكة سي.ان.ان. الأمريكية: “علينا التحرك لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19”.

روابط ذات صلة

فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط

فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط
مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة

مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة
مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا

مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*