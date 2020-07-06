احدث الأخبار

24 قتيلاً في الأمطار الغزيرة باليابان
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا
أبرز المواد
 فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط
أبرز المواد
 مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة
أبرز المواد
 مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا
أبرز المواد
 توضيح “هام” بشأن إجازة عيد الأضحى بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام
أبرز المواد
 الأرصاد: غبار وأتربة في 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 “وقاية” تعلن البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا لموسم الحج
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي.. نابولي يحقق فوزا صعبا من أمام ضيفه روما
أبرز المواد
 166 قتيلا حصيلة احتجاجات “المغني القتيل” في إثيوبيا
أبرز المواد
 وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين اقتحام الحوثي منزل البرلماني الهجري بصنعاء
أبرز المواد
 آل عبيه للمرتبة الحادية عشرة بوزارة الإعلام بالشرقية
المنطقة الشرقية
24 قتيلاً في الأمطار الغزيرة باليابان

24 قتيلاً في الأمطار الغزيرة باليابان

أبرز المواد
“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا

“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا

أبرز المواد
فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط

فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط

أبرز المواد
مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة

مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة

أبرز المواد

24 قتيلاً في الأمطار الغزيرة باليابان

24 قتيلاً في الأمطار الغزيرة باليابان
http://almnatiq.net/?p=881192
المناطق_وكالات

ارتفع اليوم الاثنين عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة جنوب غربي اليابان إلى 24 شخصا، فيما أعاقت حالة الطقس السيئة عمليات الإنقاذ والبحث في المنطقة.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين محليين قولهم إنه يفترض أن ستة عشر شخصا اخرين بينهم 14 بدار لرعاية المسنين قد توفوا بعد أن ضربت الفيضانات مناطق سكنية في منطقة ريفية بإقليم كوماموتو في جزيرة كيوشو يوم السبت.

ولا يزال 12 شخصًا في عداد المفقودين، ومع ذلك، استمر هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الجنوبي من كيوشو، ما جعل جهود الإنقاذ أكثر صعوبة.

وغمرت المياه مناطق واسعة على طول نهر كوما حيث تحطمت ضفافه في عدة مواقع. وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن المياه جرفت ما لا يقل عن 14 جسرا، بما في ذلك 10 جسور فوق نهر كوما، في كوماموتو.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة في إغراق مناطق واسعة من اليابان وحذرت من الانهيارات الطينية والفيضانات وزيادة منسوب مياه الأنهار.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا

“الغذاء والدواء الأمريكية” تدعو لخطوات عاجلة لوقف تفشي وباء كورونا
فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط

فيروس جديد قادم من الصين سيسبب كارثة عالمية ويقتل المصابين به بعد 4 أيام فقط
مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة

مقترح مصري يلبي احتياجات إثيوبيا من سد النهضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*