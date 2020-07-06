مستشار روحاني: كل 10 دقائق يتوفى مواطن إيراني بكورونا

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بعد تسجيل أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد جراء كوفيد-19، حذر مستشار الرئاسة الإيرانية، حسام الدين أشينا، من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكتب في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” مساء الأحد: “تسجل البلاد وفاة شخص واحد بكورونا كل عشر دقائق. هذا وضع غير طبيعي”، وفق موقع “تابناك” الإيراني.