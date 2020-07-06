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منصة معين الإلكترونية تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة “قضاياي”

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منصة معين الإلكترونية تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة “قضاياي”

منصة معين الإلكترونية تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة “قضاياي”
http://almnatiq.net/?p=881215
المناطق_الرياض

أظهرت النتائج الإحصائية بمنصة معين الإلكترونية إنجاز 33.586 طلباً من خلال خدمة “قضاياي”، خلال الفترة 21 رجب وحتى شهر ذي القعدة الحالي، وذلك في إطار قياس وتطوير أداء الأعمال القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وتُيسّر هذه الخدمة لأطراف الدعاوى الحصول على بياناتهم القضائية وتفاصيلها دون الحاجة لمراجعة المحكمة، ومن أهمها إتاحة البحث عن الدعاوى بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعاوى، إضافةً إلى إظهار بيانات الدعاوى المفصول فيها.

وتأتي هذه الإحصائيات والمؤشرات التي تقدمها منصة معين الإلكترونية وفق ما يسعى إليه ديوان المظالم من تطوير لأعمال محاكمه وقياس مخرجاتها القضائية، ومعرفة نسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.

يذكر أن خدمة ” قضاياي ” تتيح لأطراف الدعوى أو الممثل فيها عرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة به وتفاصيلها إلكترونيًا، وهي من سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مُعين الالكترونية، تيسيرًا على المستفيدين في متابعة الإجراءات القضائية بشكل إلكتروني متكامل.

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