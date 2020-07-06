كورونا: المصابون 11.45 مليونًا والمتعافون 6.2.. و534 ألف ضحية

تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، من 11.45 مليون شخص، حتى صباح اليوم الإثنين، بحسب الإحصائيات الدولية الرسمية.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 11 مليونا و450 ألف حالة، تعافى منهم 6.2 مليونًا، وراح 534 ألفا ضحية الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا وإيران وباكستان والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك وفرنسا وإسبانيا.